Personelle Änderungen bei Finlex: Elke Seiz übernimmt die Position der Head of Claims & Insurance Legal bei dem auf Cyber- und Financial-Lines-Versicherungen spezialisierten Makler. Sie wird sich insbesondere der Weiterentwicklung des Schadenmanagements über alle Schadensegmente hinweg widmen. Elke Seiz ist seit Mai 2026 Head of Claims & Insurance Legal bei Finlex. Ein zentraler Schwerpunkt in ihrer neuen Rolle wird laut dem Unternehmen die Weiterentwicklung des Schadenmanagements über alle Schadensegmente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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