Steigende Kosten und wachsende Unsicherheit bringen mehr Menschen dazu, ihre Rechte durchzusetzen. Der ARAG Trendmonitor Recht 2025 zeigt eine deutliche Zunahme von Konflikten rund um Arbeit und Wohnen. Auch 2026 prägt dieser Trend die Rechtsschutzversicherung. Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt, der Kostendruck vieler deutscher Haushalte ist hoch und das spiegelt sich zunehmend auch im Rechtsalltag wider. Der "ARAG Trendmonitor Recht 2025" zeigt: Rechtliche Auseinandersetzungen in den Bereichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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