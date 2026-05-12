Saalfelden Leogang (ots) -Familien-Spaß, Outdoor-Action oder mit ganz viel GenussÜber eines müssen sich die Sommergäste in Saalfelden Leogang garantiert keine Sorgen machen - nämlich wie sie einen Urlaubstag mit Leben füllen können. Kinder glücklich machen, Outdoor-Action erleben oder einfach genussvoll die Zeit verbringen - für all das gibt es Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Drei Beispiele, wie man einen perfekten Sommertag in der schönen Region verbringen kann.Perfekter Sommertag mit der Familie: Rätseljagd, Sinne-Park und Abkühlen im FreibadDen Nachwuchs zu begeistern, ist in Saalfelden Leogang ein Leichtes. Für einen abwechslungsreichen Sommertag startet man nach einem guten Frühstück am besten zum Asitz durch. Dank des Guest Mobility Tickets geht das bequem und kostenfrei per Bus oder Loigom-Soifen Shuttle. Mit der Asitz- oder Steinbergbahn geht es rauf zur Bergstation, wo die Kids mit der Rätseljagd auf Leos Spielewanderweg loslegen. Während die Kinder Aufgaben lösen und an den Stationen spielen, bietet sich den Eltern ein toller Weitblick auf das Steinerne Meer und die Leoganger Steinberge. Zudem können sie zwischendurch im Naturkino die Beine hochlegen. Bevor es runter zur Mittelstation geht, sollten alle Beteiligten noch eine rasante Fahrt mit der Klangrodelbahn einlegen.An der Asitz-Mittelstation angekommen, wartet der Sinne-Park mit seinen über 30 Erlebnisstationen sowie der klare Speicherteich "Stille Wasser". Nach ausführlicher Erkundung darf man sich in der Stöcklalm einen köstlichen Kaiserschmarrn gönnen. Mit der Gästekarte Saalfelden Leogang Card sind zwei Berg- und Talfahrten pro Person und Tag im Sommer sowie im Herbst inkludiert.Nach dem ereignisreichen Tag locken noch zwei Möglichkeiten, um sich abzukühlen: Entweder bei der Eis-Manufaktur Misssi-Eis - für Mama und Papa gibt es auch Frozen Cocktails - oder in den Freibädern von Saalfelden und Leogang bzw. der Naturbadeanlage Ritzensee. Alle drei sind für Inhaber der Saalfelden Leogang Card frei.Perfekter Sommertag für Outdoor-Begeisterte: Von der hochalpinen Tour bis zum Mountainbike-AbenteuerHoch hinaus oder rasant hinab: In Saalfelden Leogang muss man einfach raus in die schöne Natur. Die Region bietet für jeden die passende Outdoor-Aktivität für einen perfekten Sommertag an der frischen Luft. Wer gern wandert, findet zum einen jede Menge wunderbare Wanderrouten - egal ob Gras- oder Steinberge, ob hochalpine Herausforderung im Steinernen Meer und den Leoganger Steinbergen oder talnahe Familienwanderung.Helm auf und rauf den Sattel heißt es wiederum im Epic Bikepark Leogang am Asitz, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Auf den perfekt gepflegten Lines und Trails, insgesamt sind es stolze 120 Kilometer in Österreichs größter Bike-Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, können Mountainbiker wagemutig die Hänge hinabfahren. Sprünge, enge Kurven, Steine, Wurzeln sind nur einige der Herausforderungen. Das Beste aber: Anfänger können sich im großen Übungsareal Riders Playground auf die Trail-Abenteuer vorbereiten.Wer zum Finale des Outdoor-Tages auf dem Asitz lieber die Berghänge hinabschwebt als hinunterfährt, sollte sich beim Flying Fox XXL festschnallen lassen. An einer der längsten und schnellsten Stahlseilrutschen der Welt geht es mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde ins Tal. Start ist an der Stöcklalm, der Flug geht über 1,6 Kilometer - in einer Höhe von 143 Metern.Perfekter Sommertag für Genießer: Nach der E-Bike-Genusstour den Tag im Hauben-Restaurant ausklingen lassenEinen Tag einfach nur zu genießen, das geht in Saalfelden Leogang auf verschiedene Weisen. Eine Variante beginnt entspannt-sportlich: mit einer E-Bike-Genusstour. Diese dauert rund fünf Stunden und ist auch für Anfänger bestens geeignet. Auf der 30 Kilometer langen Runde lernt man bei verschiedenen Stopps die vielseitigen regionalen Produkte der Direktvermarkter kennen - vom Edelbrand bis zum Honig. Alternativ bietet sich der Wanderweg "Waldbaden am Asitz" mit seinen 14 Stationen an. Nach der Rückkehr empfiehlt sich eine Auszeit in einer der modernen Spa-Anlagen in den schönen Wellnesshotels der Region. Den Abend ausklingen lassen, kann man entweder mit einem guten Essen und/oder einem schönen Konzert. Von allem gibt es in Saalfelden Leogang in Hülle und Fülle. Allein 19 Gault&Millau Hauben verteilen sich auf sieben Restaurants, dazu kommen zwei mit Michelin-Stern. Bemerkenswert: Der Kirchenwirt feiert in diesem Jahr sein 700 jähriges Jubiläum. Aber auch ohne Sterne und Hauben kann man vielerorts die Pinzgauer Küche genießen, egal, ob auf einer bewirtschafteten Hütte oder in einem bodenständigen Gasthof. Für ein musikalisches Finale bietet das bunte Kulturprogramm einige Gelegenheiten: So findet vom 20. bis 23. August das Jazzfestival Saalfelden statt, an jeweils fünf Donnerstagen, vom 25. Juni bis 6. August, spielen Bands und Musiker unterschiedlicher Genres im Rahmen der Konzertreihe "TONspuren am Asitz". Im Rahmen der Veranstaltungsreihe ALM:KULTUR werden von Juli bis September wöchentlich Kunst- und Kulturprojekte auf den umliegenden Almen veranstaltet - von Konzerten bis hin zu kreativen Workshops.Saalfelden Leogang Magazin Hier Online Blättern (https://issuu.com/docs/3f30780de7bb9e1ee72e364388ba4795)Pressekontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbHTelefon: +43 6582 70660E-Mail: info@saalfelden-leogang.atWebsite: https://www.saalfelden-leogang.com/Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53241/6273604