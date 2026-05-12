Bielefeld (ots) -Sven Krüger übernimmt die Rolle des CEO bei Diamant Software. Mit über 20 Jahren Erfahrung in digitaler Transformation, Data Intelligence und AI-basierten Lösungen - unter anderem in den Branchen Versicherung, Immobilien und Automotive - soll er die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens gestalten.Diamant Software verfolgt dabei einen klaren Anspruch: Ein verlässlicher Co-CFO für den Mittelstand zu werden - agentisch, auditfest und sicher. Agentisch heißt: AI-gestützte Assistenten, die Buchungen vorschlagen, Abweichungen erkennen und Entscheidungen vorbereiten - stets im Rahmen klarer Freigabeprozesse. Auditfest bedeutet: Jede AI-gestützte Entscheidung bleibt nachvollziehbar dokumentiert und prüferseitig kontrollierbar. Sicher heißt: Betrieb und Datenverarbeitung erfüllen die aktuellen Anforderungen der DSGVO und des Berufsrechts - abgesichert durch State-of-the-Art Cybersecurity, die die Wichtigkeit bei der AI-Nutzung berücksichtigt. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass AI Accounting und Controlling schneller und tiefgreifender verändern wird als viele erwarten - mit automatisierten Routineprozessen, digital unterstützten Abschlüssen und einer CFO-Rolle, die sich vom "Reporter" zum aktiven Steuerer wandelt."Die Gewinner werden nicht die sein, die AI nur in bestehende Prozesse einbauen. Gewinner werden die Unternehmen sein, die ihr Geschäftsmodell konsequent auf die neuen Möglichkeiten ausrichten", sagt Sven Krüger. "Genau darin liegt die Chance für Diamant Software."Hierfür bringt Diamant Software ein starkes Fundament mit: 3.400 Mittelstandskunden und 46 Jahre Erfahrung im Finanzbereich - strukturierte, revisionssichere Finanzdaten und tiefes Verständnis für HGB, GoBD und Mittelstandsprozesse. "Diese Kombination ist die Grundlage, auf der wir den Mittelstand sicher in die AI-Ära begleiten - und uns von einer etablierten Lösung für Rechnungswesen und Controlling zu einem intelligenten Begleiter für Finanzverantwortliche weiterentwickeln. Mit dem klaren Ziel, führender Anbieter für Agentisches Accounting & Controlling im Mittelstand zu werden.", so Krüger.Zuvor war Krüger CEO der Eucon Group (über 600 Mitarbeitende, 250 Kunden in mehr als 80 Ländern), die von 2015 bis 2020 von Hg begleitet wurde und später Teil der VHV Gruppe wurde. Zu seinen Erfahrungen zählen die Skalierung von Technologieplattformen und mehr als 20 internationale M&A-Transaktionen; daneben ist er als Business Angel und Beiratsmitglied aktiv."Was mich antreibt, ist die Frage, wie technologische Sprünge in tragfähige Geschäftsmodelle übersetzt werden können", sagt Krüger. Mit Hg habe Diamant einen Partner an der Seite, der den Softwaremittelstand seit vielen Jahren begleite - eine vertrauensvolle Basis, um die Weiterentwicklung gemeinsam mit Team und Kunden zu gestalten. In seinen ersten Wochen will er vor allem zuhören und lernen - im Austausch mit Mitarbeitenden, Anwendern und Partnern. "Nicht AI allein entscheidet über Erfolg, sondern Menschen, die wissen, wie man sie sinnvoll einsetzt.""Wir stehen am Anfang einer echten Transformation im Accounting und Controlling", sagt Sven Krüger. "Ich freue mich darauf, diese Entwicklung gemeinsam mit dem Team von Diamant Software aktiv zu gestalten."Über Diamant Software GmbHDiamant Software ist Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software für den Mittelstand. Über 100.000 Anwender aus Wirtschaft sowie Gesundheits- und Sozialwesen vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Mehr als 350 Mitarbeitende arbeiten am Stammsitz in Bielefeld; seit 2019 betreibt Diamant ein AI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied des KI-Park e.V. www.diamant-software.dePressekontakt:Marco Maritschniggmarketing@diamant-software.de+49 521 94260-810Original-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/6273597