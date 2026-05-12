Paris (ots) -Tennis-Point, einer der führenden Omnichannel-Spezialisten für Tennis und Racketsport in Europa, eröffnet am 12. Mai 2026 einen neuen Store am 16 Boulevard Poissonniére im Herzen von Paris und stärkt damit seine Präsenz in einem strategischen Schlüsselmarkt mit erlebnis- und serviceorientiertem Store-Konzept.Der neue Store vereint Tennis-Point und Padel-Point und setzt den Fokus auf Beratung, Tests und individuelle Spielerlebnisse. "Paris ist für Tennis-Point ein zentraler Wachstumsmarkt. Mit dem neuen Store schaffen wir ein hochwertiges Angebot für die französische Tennis- und Padel-Community", sagt Andreas Otto, CEO von Tennis-Point.Ein zentrales Element des neuen Stores ist ein Tennis-Simulator, der interaktive Spielerlebnisse ermöglicht und Kundinnen und Kunden bei der fundierten Auswahl von Schlägern und Equipment unterstützt. Ergänzt wird das Angebot durch einen professionellen Besaitungsservice direkt im Store, der sowohl ambitionierten Spielerinnen und Spielern als auch dem Leistungsbereich zugutekommt."Unser Anspruch ist es, einen Standort zu realisieren, der unserer Markenpositionierung gerecht wird. Internationale Ausstrahlung, Sportkultur und urbane Dynamik bieten dafür den passenden Rahmen", sagt Dirk Mörchen, Executive Vice President, Tennis-Point.Neben dem wichtigen Tennis Segment, setzt der neue Store einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt auf Padel, das sich in Frankreich - insbesondere in städtischen Räumen - zu einer der beliebtesten Wachstumssportarten entwickelt. Das grosse und spezialisierte Sortiment reicht von Padelschlägern über speziell entwickelte Schuhe und funktionale Bekleidung bis hin zu Zubehör für unterschiedliche Leistungsniveaus.Für eine realitätsnahe Produkterfahrung bietet der Store zudem Testflächen mit verschiedenen Bodenbelägen, darunter Sand und Hardcourt, um Spielbedingungen direkt vor Ort zu simulieren. Ein "Touch & Feel"-Bereich ermöglicht es, die verschiedenen Materialien von Tennis-Saiten haptisch zu vergleichen. Abgerundet wird das Konzept durch eine individuelle Schlägerberatung inklusive persönlicher Setup-Empfehlung, abgestimmt auf Spielstil, Niveau und körperliche Voraussetzungen.Der Store ist montags bis samstags von 10:00 bis 19:30 Uhr sowie sonntags von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet und richtet sich an ein internationales wie lokales Tennis- und Padel-Publikum. Passend zur French-Open-Saison positioniert sich Tennis-Point mit der Eröffnung in Paris als kompetenzbasierter Erlebnis- und Begegnungsort mit Fokus auf Beratung, Testmöglichkeiten und Community-Austausch.Über Tennis-PointTennis-Point ist einer der führenden Omnichannel-Spezialisten für Racketsport und Running in Europa. Unter den Marken Tennis-Point, Padel-Point und Running-Point bietet das Unternehmen Ausrüstung, Bekleidung und Zubehör für alle Leistungsniveaus. Tennis-Point betreibt internationale Online-Shops sowie rund 30 stationäre Stores in mehreren europäischen Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Herzebrock-Clarholz, Deutschland.KontaktTennis-Point/Padel Point Paris16 Bd Poissonniére, 75009 ParisE-Mail: paris-9@tennis-point.frPressekontakt:Katarina KossykTennis-Point Europe GmbHHans-Böckler-Str. 29-3533442 Herzebrock-ClarholzE-Mail: kkossyk@tennis-point.deOriginal-Content von: Tennis-Point, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182546/6273605