DAX schwächer - Anleger blicken auf Nahost und Quartalszahlen

Der deutsche Aktienmarkt startet mit erneuter Zurückhaltung in den Dienstagshandel. Für den DAX zeichnet sich nach dem leicht positiven Wochenauftakt ein spürbarer Rückgang ab, auch der Euro Stoxx 50 wird vorbörslich schwächer erwartet. Gleichzeitig tendieren die US-Indizes im frühen Handel ebenfalls leicht im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 mit moderaten Verlusten
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte stehen heute vor allem die politischen Entwicklungen zwischen den USA, China und dem Iran. US-Präsident Donald Trump kündigte eine bevorstehende China-Reise an, bei der neben dem Handelsstreit auch diplomatische Fortschritte im Nahostkonflikt erhofft werden. Gleichzeitig verschärfte Washington zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf Teheran weiter. Die Börsen blicken zudem aufmerksam auf die laufende Berichtssaison, die insbesondere in Deutschland weiter an Dynamik gewinnt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten sorgt Bayer für Aufmerksamkeit. Die Aktie legt vorbörslich spürbar zu, nachdem der Konzern mit überraschend starken Geschäften im Saatgutbereich in das Jahr gestartet ist. Vor allem das Geschäft mit Soja- und Maissaatgut entwickelte sich besser als erwartet. Zusätzlich sehen Anleger Fortschritte beim laufenden Sparprogramm positiv.
Unter Druck steht dagegen Thyssenkrupp. Der Industriekonzern senkte wegen der anhaltend schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie sowie rückläufiger Stahlpreise seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Die Aktie reagierte vorbörslich mit deutlichen Abschlägen und zählt damit zu den schwächeren Werten im frühen Handel.
Ebenfalls im Fokus steht Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern kündigte nach einem starken zweiten Geschäftsquartal an, noch im laufenden Geschäftsjahr zusätzliche Mittel an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Trotz der positiven Signale tendierte die Aktie vorbörslich leicht schwächer, nachdem Anleger einen Teil der jüngsten Kursgewinne mitnahmen.
Positive Impulse kommen hingegen von Jenoptik. Der Technologiekonzern startete mit einem deutlichen Gewinnanstieg in das neue Geschäftsjahr und profitierte insbesondere von einer stabilen Nachfrage in mehreren Industrie- und Technologiesparten. Die Aktie zeigte sich vorbörslich freundlich und gehörte zu den stärkeren Nebenwerten.
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Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WJP
|5,57
|23524,13784 Punkte
|43,63
|Open End
|NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future
|Bear
|UN80LJ
|5,32
|4480,018952 USD
|15,67
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN65UC
|20,05
|22122,284223 Punkte
|12,09
|Open End
|DAX
|Bull
|UN7E3A
|6,38
|23524,13784 Punkte
|39,20
|Open End
|EUR/USD
|Bull
|UN5N4P
|5,74
|1,107998 USD
|20,50
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Call
|UG7GJC
|4,02
|26000,00 Punkte
|16,68
|18.09.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN02KX
|1,06
|250,00 USD
|6,20
|16.09.2026
|Siemens AG
|Call
|UG9ZCW
|1,03
|300,00 EUR
|8,55
|16.09.2026
|DAX
|Call
|UN5025
|1,06
|24500,00 Punkte
|68,25
|15.05.2026
|EUR/USD
|Put
|UN5Z2R
|0,24
|1,17 USD
|147,09
|20.05.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN699M
|1,95
|23541,882282 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|9,31
|20295,002159 Punkte
|6
|Open End
|Rheinmetall AG
|Short
|UN5BNC
|2,57
|1264,562433 EUR
|15
|Open End
|Sandisk Corp.
|Long
|UN7XLR
|15,87
|1031,979716 USD
|3
|Open End
|DAX
|Short
|UN2YQZ
|1,63
|25973,039588 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;
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