Automobilforscher Prof. Dr. Stefan Bratzel und sein Team vom CAM haben für den Electromobility Report 2026, das Markt- und Innovationstrends der globalen Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität unter die Lupe genommen. Wie schon beim letzten Ranking im Januar hatten dabei Geely, der VW-Konzern und BYD die Nase vorn. Das Center of Automotive Management (CAM) aus Bergisch Gladbach trackt für seine Studien seit Jahren die Innovationen der weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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