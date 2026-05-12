Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Ramp Metals explodierte um +1.100% - startet dieser Kupfer-Nachbar jetzt seine eigene Rallye? Anzeige / Werbung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.05.2026 10:51 Uhr
284 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Abgaben - Gewinnmitnahmen in Seoul

DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Abgaben - Gewinnmitnahmen in Seoul

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend mit Abgaben geschlossen. Insgesamt war zu beobachten, dass die von Halbleiterwerten getriebene Rally an Schwung verlor. Dazu rückte der Iran-Krieg wieder stärker ins Bewusstsein, wo sich weiter kein Ende abzeichnet, auch wenn der iranische Botschafter in China erklärt hatte, sein Land sei bereit, einen Vier-Punkte-Vorschlag des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zu unterstützen.

Zugleich droht eine Ausweitung des Krieges angesichts von Kreise-Meldungen, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate heimlich militärische Angriffe auf den Iran durchgeführt und sich damit als aktiver Kriegsteilnehmer positioniert haben sollen. Die Risiken im Nahen Osten blieben hoch, urteilte der leitende NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril.

Nach der jüngsten fulminanten Rally und mehreren Rekordhochs kam es an der Börse in Seoul zu Gewinnmitnahmen. Der Kospi verlor 2,3 Prozent, zwischenzeitlich hatte das Minus auch schon über 6 Prozent betragen. Die extreme Tagesvolatilität erklärten Handler auch mit Vorschlägen eines Regierungsvertreters. Dieser hatte die Idee einer Umverteilung von KI-Gewinnen an die Bürger durch eine Dividendenpolitik ins Spiel gebracht.

Im heiß gelaufenen Halbleitersektor büßten Samsung Electronics 2,3 Prozent ein und SK Hynix 2,4 Prozent. Bei Samsung droht ab 21. Mai ein Streik, sollte mit den Gewerkschaften keine Einigung erzielt werden. Die globale Speicherchipproduktion könnte davon erheblich beeinträchtigt werden.

Japanische Aktien schlugen sich gegen den regionalen Trend wacker, der Nikkei-225 kletterte um 0,5 Prozent auf 62.743 Punkte - angeführt von Elektroniktiteln. KI-Fantasie trug Chiptitel weiter nach oben - auch Metallwerte waren erneut gefragt. Renesas Electronics legten um 7,1 Prozent zu, Sumitomo Metal Mining um 5,6 Prozent. Mitsubishi Heavy Industries verloren nach der Zahlenvorlage 1,9 Prozent. Nach stark ausgefallenen Geschäftsausweisen schossen Fujifilm um 8 und Mazda um 4,1 Prozent nach oben.

In Hongkong kam der HSI um 0,2 Prozent zurück, in Shanghai verlor der Composite-Index 0,3 Prozent. Im Fokus stand das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag in Peking. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sind nach Einschätzung von Julius Bär derzeit keine treibende Kraft für chinesische Aktien. Obwohl frühere Interaktionen zwischen Xi und Trump zu moderaten Gewinnen geführt hätten, sei man skeptisch, dass sich dieses Muster wiederholen werde.

Der australische S&P/ASX-200 in Sydney zeigte sich 0,4 Prozent leichter. Das Geschäftsklima habe im April in der Flaute verharrt, und solange die Krise im Nahen Osten nicht vorbei sei, werde es kaum Grund zur Freude geben, sagte Citi-Volkswirt Josh Williamson. Höhere Inputkosten schlügen sich derzeit in den Endverbraucherpreisen nieder, was darauf hindeute, dass die Zweitrundeneffekte der höheren Ölpreise nun die Wirtschaft durchdrängen. Die Stagflationsgefahr sei real und das Risiko tendiere zu höheren Leitzinsen. Die Notenbank des Landes hatte zuletzt die Zinsen bereits drei Mal in Folge erhöht. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.670,70  -0,4    -0,5      08:00 
Nikkei-225        62.742,57  +0,5    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.025,00  +0,9   +13,7      08:00 
Kospi (Seoul)       7.643,15  -2,3   +81,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.365,65  -0,2    +2,9      10:00 
Shanghai-Composite     4.214,99  -0,2    +6,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.938,04  -0,1    +6,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.766,79  -2,0   -21,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.750,90  +0,3    +4,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:41 % YTD 
EUR/USD           1,1747  -0,3   1,1782     1,1771  +0,0 
EUR/JPY           185,06  -0,1   185,25     184,87  +0,6 
EUR/GBP           0,8676  +0,3   0,8654     0,8653  -0,5 
USD/JPY           157,52  +0,2   157,16     157,06  +0,6 
USD/KRW          1.489,90  +1,1  1.473,98    1.471,92  +3,4 
USD/CNY           6,7955  +0,0   6,7948     6,7951  -2,8 
USD/CNH           6,7944  +0,1   6,7911     6,7917  -2,6 
USD/HKD           7,8280  -0,0   7,8284     7,8283  +0,6 
AUD/USD           0,7214  -0,5   0,7247     0,7240  +8,1 
NZD/USD           0,5941  -0,4   0,5963     0,5947  +3,2 
BTC/USD          80.951,56  -1,0 81.803,17    80.733,65  -7,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,31  +2,3    2,24      98,07 
Brent/ICE          106,48  +2,2    2,27     104,21 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.694,70  -0,8   -39,39    4.734,09 
Silber            84,02  -2,4   -2,07      86,09 
Platin           2.059,60  -3,4   -71,78    2.131,38 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 04:16 ET (08:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.