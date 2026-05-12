© Foto: Dall-ECathie Wood hat 5,5 Millionen US-Dollar in Cirlce investiert, nachdem die Akite einen Kurssprung von 16 Prozent in Folge der Quartalszahlen hingelegt hat.Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat erneut bei den Aktien von Circle zugeschlagen. Wie aus dem aktuellen Handelsbericht des Unternehmens hervorgeht, kaufte Ark Invest am Montag insgesamt 41.904 Circle-Aktien im Wert von rund 5,5 Millionen US-Dollar - unmittelbar nachdem die Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen zweistellig zulegte. Die Käufe wurden über die drei börsengehandelten Fonds ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) abgewickelt. Im Flaggschiff-Fonds …Den vollständigen Artikel lesen
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