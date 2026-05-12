LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen mit einem Kursziel von 457 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Nettogewinn habe über dem vom Unternehmen ermittelten Analystenkonsens gelegen, schrieb Tom Zhang am Montagmittag. Die US-Tochter Turner bleibe der zentrale Wachstumstreiber. Der Auftragseingang entwickele sich weiterhin solide./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006070006
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006070006
© 2026 dpa-AFX-Analyser