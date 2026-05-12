NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Management des Logistikkonzerns habe die vor rund einem Monat vorgestellten Leitlinien bekräftigt, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dazu zählten unter anderem die Fokussierung auf eine disziplinierte Preisgestaltung und ein profitables Wachstum./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US31428X1063
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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