Instagram testet offenbar separate Captions für Carousel-Posts. Creator und Brands sollen Infos künftig direkt passend zum jeweiligen Bild platzieren können, statt alles in eine einzige lange Caption zu packen. Neuheiten gibt es auch für Threads. Wer auf Instagram künftig durch ein Carousel klickt, könnte bald unter jeder einzelnen Slide neuen Text sehen. Die Plattform arbeitet offenbar an der Möglichkeit, jedem Bild oder Video in einem Karussell-Post ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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