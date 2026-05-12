München / Würzburg (ots) -Die Konferenz für Medien, Kommunikation und Marketing findet am 7. Juli 2026 im VCC statt / Keynote von Unternehmerin und Bestseller-Autorin Aya JaffDie Transforming Media geht in die vierte Runde: Am 7. Juli 2026 wird das Vogel Convention Center (VCC) in Würzburg erneut zum Treffpunkt für die Zukunft der Kommunikationsbranche. Die kostenfreie Konferenz samt interaktiver Expo lädt Führungskräfte, Kommunikationsprofis, Marken- und Marketingexperten, Studierende und Nachwuchstalente dazu ein, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten.Hintergrund sind die rasante technologische Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen für Medien und Kommunikation: Nachdem die erste Welle der generativen KI bereits vielerorts zur Routine im Arbeitsalltag geworden ist, folgt nun der Sprung zu agentischen Systemen. Diese autonomen Assistenten gehen weit über die reine Content-Erstellung hinaus und übernehmen eigenständig Prozessschritte. Für Kommunikationsprofis und Unternehmen bedeutet das: Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine wird grundlegend neu gedacht.Doch wie können Medienhäuser und Marken diesen Umbruch erfolgreich meistern? Wie verändert sich die Arbeit in Journalismus und Marketing, wenn KI-Systeme Aufgaben zunehmend selbstständig übernehmen? Welches Wissen ist künftig noch wichtig? Und wie sichern Authentizität, digitale Souveränität sowie der Fokus auf Micro Communities den entscheidenden Erfolg? Wie erreichen Marken und Medien heute und in Zukunft ihr Publikum und was wollen die Nutzer:innen?Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Konferenzprogramms. Antworten aus vielfältigen Perspektiven bieten hochkarätige Referent:innen wie Aya Jaff, Keynote-Speakerin, Unternehmerin und Bestseller-Autorin, die über ihr aktuelles Buch "Broligarchie" und Wege zu mehr digitaler Souveränität spricht. Ebenfalls auf der Bühne: Timm Rotter, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur "In A Nutshell", sowie Simon Pycha, der als Medienanalyst für den TikTok-Kanal von 1LIVE sowie als Autor für DWDL.de und queer.de die Trends der Plattform-Ökonomie beleuchtet. Zudem vermittelt die Transforming Media 2026 in praxisnahen Workshop-Sessions tiefgehendes Wissen, zum Beispiel rund um agentische KI-Systeme und wirkungsvolle Social-Media-Strategien.Branchenübergreifende Vernetzung als ErfolgsfaktorVeranstaltet wird die Konferenz vom MedienNetzwerk Bayern - einer Initiative der Medien.Bayern GmbH - in Kooperation mit der Würzburg AG und mit Unterstützung der Vogel Stiftung. Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH: "Mit der Transforming Media 2026 wollen wir erneut der gesamten Vielfalt der Kommunikationsbranche Rechnung tragen. Ob Medienhaus oder Industrieunternehmen - sie alle stehen vor der Aufgabe, die KI-Revolution aktiv zu steuern. Die Transforming Media 2026 ist der Ort, an dem Medien- und Kommunikationsprofis zusammenkommen, um voneinander zu lernen. Denn erst durch diesen branchenübergreifenden Austausch entstehen die kreativen Konzepte und Strategien, die unsere digitale Zukunft sichern." Dr. Gunther Schunk, Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung, betont, wie relevant ein Medienevent wie die Transforming Media für die Region Mainfranken ist: "Einmal im Jahr wird Würzburg zum Medien-Hotspot in Deutschland. Top-Speaker zeigen die aktuellen Themen, Trends und Techniken. Mit diesem Event kommen wir unserer Verantwortung nach, am Medienstandort Würzburg mit rund 23 Studiengängen rund um Medien die Zukunftsgestaltung durch und mit Medien kompetent zu begleiten!"Interaktive Expo und Media MeetupAusgewählte regionale Unternehmen und Initiativen der Medien.Bayern GmbH, darunter das Media Lab Bayern und der XR HUB Bavaria, präsentieren bei einer begleitenden Expo ihre Angebote für Medienschaffende und Content-Expert:innen. Hochschulen und Startups laden zum Ausprobieren neuer Tools und Medientechnologien ein.Ein besonderes Highlight für den Branchennachwuchs ist das Media Meetup von Start Into Media, das im Rahmen der Konferenz stattfindet. Als zentraler Treffpunkt bringt es Studierende, Quereinsteiger:innen und erfahrene Professionals für einen ehrlichen Austausch auf Augenhöhe zusammen. In lockerer Atmosphäre bietet das Meetup die ideale Gelegenheit, wertvolle Karrieretipps zu erhalten, wichtige Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die Medienwelt von morgen zu gestalten.Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber registrierungspflichtig. Die Registrierung und weitere Informationen zum Programm sind auf transformingmedia.de zu finden.Über das MedienNetzwerk BayernDas MedienNetzwerk Bayern ist - unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH - eine Initiative zur Stärkung des Medienstandorts Bayern und wird gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei sowie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. Durch Veranstaltungen und Projekte schafft es eine Plattform für den Austausch zu Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation. Das MedienNetzwerk Bayern vernetzt sowohl die Medien-Teilbereiche in Bayern untereinander als auch über Branchengrenzen hinaus.Download-Link für Bildmaterial: https://share.vaulo.com/KlFBW/pm-transforming-media-2026Für Rückfragen und weitere Bildanfragen:Jacqueline Hoffmann / Mobil: +49 151 730 370 70 / E-Mail: j.hoffmann@mediennetzwerk.bayernOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/6273689