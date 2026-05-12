© Foto: Dall-EDie Aktie von Hims & Hers geriet nach enttäuschenden Quartalszahlen massiv unter Druck und verlor nachbörslich über 16 Prozent.Die Aktie von Hims & Hers ist nach Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel massiv eingebrochen. Anleger reagierten enttäuscht auf einen überraschend hohen Verlust, rückläufige Margen und ein schwächeres Wachstum im Heimatmarkt USA. Die Aktie notierte zuletzt 16,7 Prozent im Minus bei 24,33 US-Dollar. Umsatz verfehlt Erwartungen Im ersten Quartal erzielte Hims & Hers einen Umsatz von 608,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 616,85 Millionen US-Dollar gerechnet. Besonders kritisch bewerteten Investoren, dass das Wachstum nur noch rund …Den vollständigen Artikel lesen
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