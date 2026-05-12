Es ist eine interessante Handelswoche bei den Edelmetallen: Obwohl Gold vier positive Tage in Folge verzeichnen konnte, gelang bislang der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 4.800/4.850 Dollar noch nicht. Silber hingegen benötigte nur einen starken Tag, um das Chartbild deutlich aufzuhellen. "Silber hat den Ausbruch gestern vollzogen", sagt Markus Bußler.Bei den Minen gab es vorwiegend positive Entwicklungen in den vergangenen Tagen. So konnte gestern die Aktie von Barrick Mining glänzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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