Noch Ende April hatte die Aktie der Hannover Rück die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 280 Euro ein frisches Kaufsignal auszulösen und somit die 300 Euro ins Visier zu nehmen. Daraus wurde nichts. Gewinnmitnahmen kamen auf und setzten die Aktie in der Folgezeit massiv unter Druck. Allerdings waren es nicht nur Gewinnmitnahmen, die die Hannover Rück-Aktie von den 280 Euro wegzogen. So zahlte der Rückversicherer in der letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de