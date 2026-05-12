Maxhütte-Haidhof (ots) -- Zusammenarbeit mit Basketball-Weltmeister Andi Obst- Netto ist offizieller Ernährungspartner der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) sowie Namensgeber des Netto BBL Pokals- Präsenz über Kampagnen, Filial-Aktivierungen sowie digitale KanäleTreffsicherheit, Tempo und Teamgeist: Damit überzeugt Basketball-Weltmeister Andi Obst auf dem Court - und künftig auch die gemeinsame Markenkommunikation mit Netto Marken-Discount. Im Rahmen der Ernährungspartnerschaft mit den Nationalmannschaften des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewinnt der Lebensmittelhändler den Profi-Basketballer als Markenbotschafter. Gleichzeitig baut Netto sein Engagement im deutschen Basketball weiter aus und ist künftig offizieller Ernährungspartner der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) sowie Namensgeber des Netto BBL Pokals.Mit der Verbindung aus Spitzensport, Liga-Präsenz und persönlichem Markenbotschafter weitet Netto sein Sport-Engagement weiter aus und wird der Lebensmittelpartner des deutschen Basketballs.Spitzensport trifft AlltagsaktivitätAndi Obst steht für professionellen Leistungssport und bringt seine sportliche Erfahrung in die Partnerschaft mit Netto ein. Dabei rückt er die Bedeutung einer bewussten Ernährung und regelmäßiger Bewegung in den Fokus der gemeinsamen Partnerschaft - als Grundlage für Leistungsfähigkeit im Sport und Aktivität im Alltag von Kundinnen und Kunden."Basketball ist Teamarbeit - und Leistung beginnt für mich nicht erst auf dem Court, sondern im Alltag. Eine bewusste Ernährung und Bewegung sind wichtige Grundlagen, um konstant leistungsfähig zu bleiben. Wer mich kennt, weiß, dass ich als Ausgleich zum Sport leidenschaftlich gerne koche. Mit Netto habe ich den perfekten Partner gefunden, der mir für meine Kochabende genau die Frische und Vielfalt bietet, die ich für meine Ernährung brauche. Ich freue mich darauf, diese Begeisterung für gutes Essen nun gemeinsam zu teilen", sagt Andi Obst.Hohe Präsenz im deutschen BasketballAls offizieller Ernährungspartner der easyCredit Basketball Bundesliga sowie als Namensgeber des BBL Pokals stärkt Netto seine Präsenz in einer der dynamischsten und wachstumsstärksten Sportarten Deutschlands. Der Netto BBL Pokal vereint sportliche Höchstleistung, Überraschungsmomente und echte K.O.-Runden-Dramatik. Insgesamt 24 Mannschaften spielen um den Einzug in das nationale Saisonhighlight: das Netto TOP FOUR. An einem hochintensiven Turnierwochenende treffen vier qualifizierte Teams aufeinander und spielen um den ersten Titel der Saison sowie die prestigeträchtige Pokaltrophäe - ein Event mit hoher medialer Aufmerksamkeit und starker Fan-Identifikation.Sportliche Werte ganzjährig erlebbarDie Partnerschaften mit der easyCredit Basketball Bundesliga und dem Netto BBL Pokal schaffen für den Lebensmittelhändler eine reichweitenstarke, ganzjährige Kommunikationsplattform. Im Mittelpunkt stehen Themen wie bewusste Ernährung, Bewegung, Teamgeist und Leistungsbereitschaft - Werte, die sowohl den Basketballsport als auch das Selbstverständnis von Netto prägen. Insbesondere das Netto TOP FOUR bietet als Höhepunkt der Pokalsaison ideale Voraussetzungen, um diese Inhalte authentisch, erlebnisnah und über alle relevanten Kanäle hinweg sichtbar zu machen. Als Namensgeber ist Netto nicht nur präsent, sondern aktiv gestaltender Partner des Wettbewerbs.Im Rahmen der Partnerschaften sind aufmerksamkeitsstarke Maßnahmen über verschiedene Kanäle hinweg geplant: von Kampagnen und Aktionen in den Filialen über digitale Inhalte und Social-Media-Formate bis hin zu vielfältigen Aktivierungsansätzen an den Spieltagen."Mit Andi Obst gewinnen wir einen Basketball-Weltmeister, der glaubwürdig für hohe Leistungsbereitschaft und Teamplay steht. Er ergänzt unsere Partnerschaft mit den Nationalmannschaften des Deutschen Basketball Bundes ideal",sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. "Gleichzeitig schaffen wir mit unserem Engagement als Ernährungspartner der easyCredit Basketball Bundesliga und als Namensgeber des Netto BBL Pokals eine starke Plattform, um sportliche Werte und bewusste Ernährung regelmäßig und reichweitenstark in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden zu transportieren."Netto setzt auf Sport-PartnerschaftenNetto engagiert sich seit vielen Jahren langfristig und partnerschaftlich im deutschen Sport. Neben der Zusammenarbeit mit dem Olympia Team Deutschland und dem Engagement im Fußball beim SSV Jahn Regensburg hat der Lebensmittelhändler im März 2026 seine Ernährungspartnerschaft mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kommuniziert. Mit dem Ausbau des Basketball-Engagements - von der Ernährungspartnerschaft mit dem Deutschen Basketball Bund über Nationalmannschaften sowie die easyCredit Basketball Bundesliga bis hin zum Netto BBL Pokal - unterstreicht Netto seinen Anspruch, sportliche Werte und Nachwuchsförderung nachhaltig zu unterstützen und bewusste Ernährung als verlässlichen Begleiter im Alltag der Kundinnen und Kunden zu positionieren.Über den DBBDer Deutsche Basketball Bund (DBB) ist die starke Basis und treibende Kraft für den Basketball in Deutschland - vom Nachwuchstalent bis zum Profi auf internationalem Parkett.Als Dachverband von 15 Landesverbänden vereint der DBB rund 2.200 Vereine und Abteilungen mit mehr als 300.000 aktiven Spielerinnen und Spielern. Er gestaltet und entwickelt den Leistungs- und Breitensport gleichermaßen - mit klarer Vision, professioneller Struktur und großer Leidenschaft für das Spiel. Der DBB verantwortet die Planung, Förderung und Betreuung aller Nationalmannschaften. Dazu gehören die Organisation von Länderspielen, die Ausrichtung nationaler und internationaler Top-Events, die Weiterentwicklung von Regeln und Strukturen sowie die technische und sportliche Qualitätssicherung.Mit seinen Nationalteams ist der DBB sowohl im klassischen 5-gegen-5-Basketball als auch in der dynamischen, olympischen Disziplin 3×3 weltweit vertreten. Seit Jahrzehnten ist er dabei ein verlässlicher und geschätzter Partner des Weltverbandes FIBA.Besonders am Herzen liegt dem DBB die Nachwuchsförderung: Mehr als die Hälfte aller aktiven Basketballerinnen und Basketballer in Deutschland sind jünger als 18 Jahre. Sie sind die Zukunft des deutschen Basketballs - und der DBB sorgt dafür, dass sie beste Voraussetzungen bekommen, ihr Potenzial zu entfalten.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/6273711