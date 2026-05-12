NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (FFO) der Immobiliengesellschaft werde weiterhin von den Finanzierungskosten belastet, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Das Mietwachstum entwickle sich allerdings robust und die Leerstände seien so niedrig wie noch nie. Positiv erwähnte sie, dass wieder eine Dividende gezahlt werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0775917882
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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