Mainz (ots) -Er prägte als Trainer eine Ära beim SC Freiburg, hat die Breisgauer Profimannschaft von 2012 bis 2024 erfolgreich gecoacht und bringt nun seine erfahrungsreiche Expertise in die WM-Übertragungen des ZDF ein: Christian Streich verstärkt zur FIFA WM 2026 die Experten-Riege im ZDF. Gleich beim WM-Start am Donnerstag, 11. Juni 2026, mit dem Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika wird Christian Streich im ZDF-WM-Studio präsent sein und sein Debüt als neuer ZDF-Experte geben.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Unsere Experten-Riege bietet große fußballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können: Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist. Für unsere Live-Sendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fußballgeschehen."Christian Streich: "Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio. Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist."Zum WM-Countdown begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beiträge, Schaltgespräche und Talks stimmen auf die 39 WM-Tage ein. Beim Auftakt ist neben Christian Streich die ZDF-Experten-Riege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer, mit Trainerin Friederike Kromp und mit ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer im Studio vor Publikum dabei.Weitere "sportstudio live"-Übertragungen mit Christian StreichIn der Gruppenphase wird Christian Streich (60) auch bei diesen "sportstudio live"-Übertragungen mit dabei sein: am Mittwoch, 17. Juni 2026 (18.00 bis 0.30 Uhr), unter anderem mit der Live-Übertragung England - Kroatien (Anstoß: 22.00 Uhr). Und am Samstag, 20. Juni 2026 (18.05 bis 0.55 Uhr), unter anderem mit dem zweiten Gruppenspiel des DFB-Teams: Deutschland - Elfenbeinküste um 22.00 Uhr. Und auch in der K.-o.-Phase wird Christian Streich an ausgewählten WM-Spieltagen mit seiner Fachkompetenz dazu beitragen, dass die ZDF-Experten-Runde ihrem Publikum echten Fußball-Mehrwert bietet.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Das Warten auf den neuen WM-Experten auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/video/fussball-wm-neuer-experte-im-team-mertesacker-kramer-kromp-100.html)- Die Fußball-WM 2026 auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-wm)- Die Fußball-WM 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/fussball-fifa-wm-highlights-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "sportstudio live: FIFA WM 2026 live im ZDF" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-fifa-wm-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6273722