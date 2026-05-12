Leipzig (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, führt ein neues Angebot für die Installation und das Management von Tachographen für Flotten mit leichten Nutzfahrzeugen ein. Hintergrund sind neue EU-Vorschriften, die ab 1. Juli 2026 gelten. Davon betroffen sind insbesondere Flottenbetreiber mit leichten Nutzfahrzeugen.Im Zuge des EU-Mobilitätspakets müssen künftig Fahrzeuge zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen, die im grenzüberschreitenden Güterverkehr oder in der Kabotage eingesetzt werden, mit einem so genannten intelligenten Tachographen ausgestattet sein. Unternehmen, die diese Vorgaben nicht rechtzeitig umsetzen, drohen hohe Strafen, Unterbrechungen im Betrieb und Probleme bei Verkehrskontrollen.Um die Vielzahl an Flottenunternehmen mit leichten Nutzfahrzeugen bei der Erfüllung der neuen Compliance-Anforderungen zu unterstützen, bietet Webfleet ein Komplettpaket für Tachographen an. Das Angebot umfasst die Bereitstellung eines intelligenten Tachographen, den Einbau über zertifizierte Installationspartner sowie den Zugang zu bewährten Webfleet-Lösungen für das digitale Tachographen-Management. Ergänzende Services zur Unterstützung des laufenden Compliance-Managements sind ebenfalls verfügbar.Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone, erklärt: "Die betroffenen Unternehmen stehen aktuell vor der großen Herausforderung, die gesetzlichen Regelungen zu befolgen und gleichzeitig den Betrieb reibungslos am Laufen zu halten. Unser Tachographen-Angebot unterstützt sie dabei, die neuen Vorgaben strukturiert umzusetzen - von Lieferung und Einbau bis zum digitalen Management. So können Flotten sich rechtzeitig vorbereiten und ihren Betrieb effizient fortführen."Je näher der Stichtag kommt, desto größer dürfte die Nachfrage nach Einbauterminen sein. "Wer vorausschauend handelt, vermeidet zeitliche Engpässe in den Werkstätten. Die Flotte bleibt somit einsatzbereit", ergänzt de Vries. Mehrere EU-Länder bieten zudem finanzielle Anreize oder Förderprogramme an, um Flotten bei den Installationskosten zu unterstützen. In Deutschland sind im Rahmen entsprechender Programme Zuschüsse von bis zu 80 Prozent möglich.Ein zentraler Bestandteil des Tachographen-Angebots ist der Webfleet Tachograph Manager, der bereits bei zahlreichen Lkw-Flotten europaweit im Einsatz ist. Fahrer erhalten damit einen Echtzeit-Überblick über ihre verbleibende Lenkzeit und können ihre Touren entsprechend planen sowie die vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten. Gleichzeitig stehen Fuhrparkmanagern alle relevanten Daten automatisch zur Verfügung, inklusive Download und Archivierung. Das reduziert den Verwaltungsaufwand und trägt zu weniger Verstößen und mehr Verkehrssicherheit bei.Die neue Verordnung gilt für Fahrer aus der EU und aus Drittstaaten, sofern sie für EU-Transportunternehmen tätig sind und entsprechende Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr und der Kabotage einsetzen. Schon eine einzelne Fahrt über eine Landesgrenze hinweg kann ausreichen, damit ein Fahrzeug in den Geltungsbereich der neuen Regel fällt. Reine Inlandsfahrten bleiben grundsätzlich ausgenommen, sofern nationale Regelungen nichts anderes vorsehen.Foto: https://we.tl/t-ASg2VeAjzZFzis4kCopyright: WebfleetÜber WebfleetWebfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWebfleetNews&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl3Pkcf27cAgnAJP2CwcdxsWdkv4Cq2JuSYaXnt1ZXk%3D&reserved=0) und LinkedIn @Webfleet (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Fwebfleet%2F&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VczPQ9nZc%2BDRtNMpbmY4syoB7n%2B6T6tdz6YVilNgM9E%3D&reserved=0). Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2F&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P%2F3Jc7%2BbUXGfvFMu39IG3F4jDuA66iT2VR0z7%2BCjqFk%3D&reserved=0).Disclaimer: Das Paket kann je nach Land variieren. Termine in der Tachographenwerkstatt unterliegen der Verfügbarkeit und können nicht garantiert werden. Kunden werden gebeten, rechtzeitig zu buchen, da die Nachfrage im Vorfeld der für den 1. Juli 2026 geltenden Vorschrift für intelligente Tachographen in leichten Nutzfahrzeugen steigen wird.Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/6273744