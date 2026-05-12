Samsung überarbeitet anscheinend seine offizielle Gerätewartungs-App, damit sie euch auch vor nervigen Apps schützen kann. Dabei soll auch "intelligentes Blockieren" zum Einsatz kommen. Samsung-Smartphones verfügen über eine offizielle Gerätewartungs-App, die integrierter Bestandteil der Smartphone-Einstellungen ist. Sie optimiert vorrangig den Akku und Arbeitsspeicher eures Samsung-Gerätes und scannt auch automatisch nach Malware, um ein optimales ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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