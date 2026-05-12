London (www.fondscheck.de) - Alken Asset Management verstärkt sein Fixed-Income-Team mit Natalia Bucci als Head of Fixed Income und Portfoliomanagerin, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Natalia Bucci verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich Wandelanleihen und Capital-Structure-Investing. Sie wechselt von Lombard Odier Investment Managers, wo sie die Convertible-Bonds-Franchise mitleitete, nach zuvor leitenden Positionen bei J.P. Morgan Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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