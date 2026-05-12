Bis Ende Mai sollen in Vorarlberg 142 Elektrobusse im Linienbetrieb unterwegs sein. Eine Förderzusage des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie der Österreichischen Förderungsgesellschaft ermöglicht nun die Beschaffung von 69 weiteren E-Bussen samt Ladeinfrastruktur. Damit soll die Flotte bis Ende 2029 auf 211 Fahrzeuge wachsen. Anfang dieses Jahres zählte das Bundesland noch 100 Elektrobusse. Bis Ende Mai soll die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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