Seit vergangenem Jahr verkehrt Deutschlands erste Elektro-Personenfähre zwischen Norddeich Mole und Norderney. In deren Energieversorgung sollen nun auch bidirektional ladende E-Autos eingebunden werden - sprich: deren Batterien sollen einen Teil des Stroms für die Schiffsbatterien bereitstellen. Eigentlich wäre es ein großer Spaß, wenn E-Auto-Fahrer den Strom von unterwegs nach Norddeich Mole mitbringen würden, den die Elektro-Fähre für die Überfahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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