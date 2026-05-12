Hamburg (ots) -Ob unechte Online-Shops, vermeintliche Investmentberater oder Fake-News, die Hetze verbreiten und Unsicherheit schüren sollen - Fallen im Netz gibt es viele. Vor allem die Generation 65+ braucht Informationen und praktische Tipps, um dagegen gewappnet zu sein.Deshalb erweitert der NDR seine bisherigen Angebote im Bereich Medienkompetenz und bietet von Juni an auch speziell für die Älteren Workshops an. Erster Partner des NDR bei diesem Projekt ist der Landes-Seniorenbeirat Hamburg. "Lebenslanges Lernen und digitale Teilhabe ist gerade für ältere Menschen wichtig, um integriert und informiert zu bleiben. Das spielt für den Erhalt der Lebensqualität eine ganz wesentliche Rolle, wobei wir die analogen Bürgerinnen und Bürger nicht vergessen dürfen", sagt Sabine Illing, die Vorsitzende des Landes-Seniorenbeirats Hamburg.Desinformationen im Netz sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Beste Beispiele sind die unzähligen KI-generierten Fotos, Videos und Audios im Netz, die so täuschend echt sind, dass selbst professionelle Medienschaffende auf sie hereinfallen. Das macht vielen, gerade älteren Menschen Angst. Die Referentinnen und Referenten des NDR, alle ausgebildete, erfahrene Journalisten, setzen hier an: Mit praktischen Übungen, Tipps und Hintergrundinformationen sollen die Workshops das Vertrauen in verlässliche Nachrichten und professionelle Medien stärken."Fake News sind Alltag im Internet. Unser Ziel ist es, einfaches Handwerkszeug anzubieten, mit dem man sich sicher und verlässlich informieren kann. Ich freue mich, dass wir unser Medienkompetenz-Angebot deutlich auf den Erwachsenenbereich ausweiten. Und da kommt noch mehr: Wir sind bereits mit vielen spannenden Partnern für weitere Projekte im Gespräch", kündigt Sofie Donges an. Die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg ist in der Geschäftsleitung des NDR für das Thema Medienkompetenz zuständig.Laut einer repräsentativen Umfrage (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Drei-Viertel-der-Senioren-online#_) von Anfang 2026 (Bitkom) nutzen bereits drei von vier älteren Menschen das Internet. Fünf Jahre zuvor waren es nur knapp die Hälfte. Bei den 65- bis 69-Jährigen sind heute nahezu alle im Netz unterwegs, in der Altersgruppe 80 Plus immerhin noch knapp 50 Prozent.Die ersten Workshops werden am 3. und 4. Juni auf dem Campus des NDR in Hamburg-Rotherbaum stattfinden. Anmeldung nur als Gruppe auf ndr.de/einfachmedien, Anfragen für Kooperationen bitte an einfachmedien@ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6273746