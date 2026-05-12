NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers berge auf dem aktuellen Niveau einige Risiken, schrieb Harry Martin am Montagabend. Er verwies unter anderem auf eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei den jüngsten Flottenbestellungen in den USA und Schwierigkeiten, die aus dem Nahost-Konflikt resultierenden Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DTR0CK8
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:08 / UTC
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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