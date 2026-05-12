Die Aktie von Oklo gehört weiterhin zu den spannendsten Werten im Bereich Small Modular Reaktoren. Heute nach Börsenschluss veröffentlicht das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen. Anleger achten dabei vor allem auf regulatorische Fortschritte, neue Partnerschaften und mögliche Aussagen zum weiteren Ausbau der Aurora-Reaktoren. Darauf achten Anleger bei den heutigen Zahlen Operativ befindet sich Oklo weiterhin klar in einer frühen Wachstumsphase. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de