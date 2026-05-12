Trump und Xi sprechen über Iran, Taiwan, Künstliche Intelligenz und Seltene Erden. Für Anleger geht es um mehr als Diplomatie: Energiepreise, Zinsen und Rohstoffe stehen auf dem Spiel. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping bereiten ihr erstes persönliches Treffen seit mehr als sechs Monaten vor. Laut US-amerikanischen Regierungsbeamten wollen beide Seiten in Peking über den Iran, Taiwan, Künstliche Intelligenz, Atomwaffen und kritische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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