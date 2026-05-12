© Foto: CFOTO - CFOTOPop Mart wächst weiter kräftig - doch im Ausland knickt der Boom ein. Analysten zweifeln bereits, ob der Labubu-Konzern sein Tempo halten kann.Pop Mart galt als einer der heißesten Konsumwerte Asiens. Der Hype um die Marke Labubu trieb Umsatz und Fantasie - doch nun bekommt die Wachstumsstory erste Risse. Zwar stieg der Umsatz im ersten Quartal 2026 noch um bis zu 80 Prozent. In China legten die Erlöse sogar um bis zu 105 Prozent zu. Doch ausgerechnet im Ausland, bislang der große Kurstreiber, lässt die Dynamik deutlich nach. Besonders brisant: 2025 hatte Pop Mart den Gesamtumsatz noch um 185 Prozent gesteigert, die Erlöse außerhalb Chinas waren sogar um fast 300 Prozent gestiegen. Diese …Den vollständigen Artikel lesen
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