München (ots) -Die Entscheidung ist gefallen: Das traditionsreiche Volkssängerzelt Schützenlisl auf der Oidn Wiesn bekommt zur Wiesn 2026 neue Gastgeber. Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats hat dem Wirte-Trio Michael Bietsch, Florian Fendt und Manfred Kneifel den Zuschlag für das Festzelt erteilt.Damit übernimmt ein Trio mit tiefer Verwurzelung in Münchner Gastlichkeit und Wiesn-Kultur eines der charaktervollsten Zelte der Oidn Wiesn.Die gute Nachricht für alle Freunde der Schützenlisl: Das Volkssängerzelt bleibt, was es ist - ein Ort für Musik, Lebensfreude, echte Wirtshauskultur und gelebte bayerische Tradition.Auch die künstlerische Seele des Zelts bleibt erhalten: Traudi Siferlinger führt als musikalische Leiterin das erfolgreiche Volkssängerzelt-Konzept fort. Ausgeschenkt wird Hacker-Pschorr Oktoberfestbier aus dem Holzfass - ganz im Geist der Oidn Wiesn.Michael Bietsch sagt:"Wir danken der Stadt München für dieses Vertrauen. Für uns ist die Schützenlisl nicht einfach ein Festzelt, sondern ein Stück Münchner Kultur, das wir mit großer Leidenschaft weiterführen wollen."Florian Fendt ergänzt:"Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich Stammgäste wie neue Besucher gleichermaßen zuhause fühlen - herzlich, authentisch und voller Lebensfreude."Manfred Kneifel betont:"Die Schützenlisl soll ein Zelt sein, in dem man das echte Oide-Wiesn-Gefühl spürt - mit Musik, Geselligkeit, bayerischen Spezialitäten und dieser besonderen Atmosphäre, die nur München kann."Das neue Wirte-Trio setzt auf eine behutsame Weiterentwicklung mit großem Respekt vor der Geschichte des Zelts - verbunden mit neuen Impulsen bei Gastlichkeit, Qualität und Programm.Reservierungen ab sofort möglichReservierungen für die Schützenlisl sind ab sofort online unter www.schuetzenlisl.de (http://www.schuetzenlisl.de) möglich.Dort werden in den kommenden Wochen auch das Musikprogramm, kulinarische Highlights und weitere Einblicke in das Konzept vorgestellt.Weitere Informationen folgen in Kürze.Pressekontakt:BFK GmbHpresse@schuetzenlisl.deOriginal-Content von: BFK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182550/6273800