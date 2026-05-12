Datum der Anmeldung:
11.05.2026
Aktenzeichen:
B3-65/26
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach/CH; indirekter Erwerb der Dyneon GmbH, Burgkirchen an der Alz (Sitz im Chemiepark Gendorf)
Produktmärkte:
Fluorpolymere Untergruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen PFAS", Hochleistungskunststoffe"
11.05.2026
Aktenzeichen:
B3-65/26
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach/CH; indirekter Erwerb der Dyneon GmbH, Burgkirchen an der Alz (Sitz im Chemiepark Gendorf)
Produktmärkte:
Fluorpolymere Untergruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen PFAS", Hochleistungskunststoffe"
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