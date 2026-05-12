Datum der Anmeldung:
08.05.2026
Aktenzeichen:
B5-55/26
Unternehmen:
Prinzhorn / Mosburger (Dunapack Packaging) / Wellpappenfabrik / PTI Packmitteltechnik / Gaster Wellpappe (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Schwerwellpappe, Verpackungen aus Wellpappe, Wellpappbögen, Wellpappenrohstoffe, Wellpappenrohstoffe
08.05.2026
Aktenzeichen:
B5-55/26
Unternehmen:
Prinzhorn / Mosburger (Dunapack Packaging) / Wellpappenfabrik / PTI Packmitteltechnik / Gaster Wellpappe (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Schwerwellpappe, Verpackungen aus Wellpappe, Wellpappbögen, Wellpappenrohstoffe, Wellpappenrohstoffe
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