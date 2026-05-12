Datum der Anmeldung:
08.05.2026
Aktenzeichen:
B3-64/26
Unternehmen:
Consal AG, München (Versicherungskammer Bayern, München); Erwerb eines Minderheitsanteils an der Beihilfe Service-Gesellschaft mbH, München (GU mit der msg systems AG, Ismaning)
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Beihilfeeinrichtungen und Beihilfeträger
08.05.2026
Aktenzeichen:
B3-64/26
Unternehmen:
Consal AG, München (Versicherungskammer Bayern, München); Erwerb eines Minderheitsanteils an der Beihilfe Service-Gesellschaft mbH, München (GU mit der msg systems AG, Ismaning)
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Beihilfeeinrichtungen und Beihilfeträger
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