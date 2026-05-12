DJ AUKTION/Bundesschätze zu 2,70% Durchschnittsrendite aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. April:
=== Emission 2,50-prozentige Schatzanweisung mit Laufzeit bis 14. Juni 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,615 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,630 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,7) Durchschnittsrendite 2,70% (2,47%) Settlement 14. Mai 2026 ===
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May 12, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
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