Ab sofort spielt Apple iOS 26.5, macOS 26.5 und Co. per Update aus. Es gibt kleinere Neuerungen, die aber wichtig sind - und viele Fehlerbehebungen. Apple hat am Abend des 11. Mai alle seine Betriebssysteme aktualisiert. Die Version 26.5 von iOS, macOS, iPadOS und watchOS bringt eine zentrale Neuerung: Die Nachrichten-App unterstützt jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten. Damit können iPhone- und Android-Nutzer:innen erstmals verschlüsselt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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