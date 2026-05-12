Hamburg (ots) -Italienische Genussmomente auf Reisen - von Mailand nach Hamburg, Berlin und München"È ora di un Martini." Wenn es Zeit für einen Martini ist, gibt es in Mailand keinen stilvolleren Ort diesen zu genießen als auf der legendären TERRAZZA MARTINI. Seit 1958 Hotspot für Filmstars, Musiker und Modemacher. Und ein Stück italienischer Kulturgeschichte ganz weit oben, im 15. Stock auf der Piazza Diaz, mit Blick auf den Dom. Für die TERRAZZA MARTINI heißt es jetzt, sie geht "on Tour" - von Mailand in die Metropolen Deutschlands. Im Reisegepäck: viel Genuss, italienische Leichtigkeit und pure Lebensfreude.Den Auftakt der TERRAZZA MARTINI on Tour erlebt Hamburg zum Hafengeburtstag vom 8. bis 10. Mai 2026. Es folgt Berlin mit dem "Karneval der Kulturen" (22. bis 26. Mai), ehe München mit dem "Zamanand Festival" am 20. und 21. Juni auf dem Tourplan steht. Am 26. Juni geht es wieder zurück nach Hamburg - bis zum 28. Juni steht das "45 Hertz Festival" auf dem Programm. In München folgt am 11. und 12. Juli das "Gärtnerplatz Openair". Ehe die Parkbühne Wuhlheide vom 13. bis 15. August mit "AnnenMayKantereit Live" den Abschluss der Tour in Berlin feiert.Die deutsche Hauptstadt kam bereits im letzten Jahr in den Genuss der TERRAZZA MARTINI. "Nach der herausragenden Resonanz des Pop-up-Events in Berlin im vergangenen Sommer hat das 'Dolce far niente' Lust auf mehr gemacht. Wir freuen uns, den ikonischen MARTINI-Spirit auf angesagte Straßenfeste und Festivals in Hamburg, Berlin und München zu bringen", sagt Sophie Gärtner, Brand Manager MARTINI.Alle Stationen der TERRAZZA-Tour sind öffentlich und frei zugänglich, um an der Bar oder mit Sitzplatz abseits des Trubels der großen Feste relaxt einen Schluck Italien zu genießen. Bei den AnnenMayKantereit Auftritten sind Tickets erforderlich, da die TERRAZZA MARTINI in Verbindung mit dem Konzert über die Bühne geht.Neben den großen Tour-Stopps kann die TERRAZZA MARTINI in kleinerer Version erlebt werden. Die Stationen sind On-Trade-Outlets in Berlin (Bellboy und Cocodrillo/Big Squadra Group Outlet), Frankfurt (Oosten), München (SUPER! und Bravo Grande) und Hamburg (Eppendorfer Insel).Ob im großen oder kleinen TERRAZZA Format: Jeder Drink aus der Welt der MARTINI Kreationen ist eine stilvolle Einladung zum Genießen, sowohl mit als auch ohne Alkohol.Selbstverständlich mit dabei: der MARTINI Bianco Spritz.Wer schon zuhause auf den prickelnden Geschmack kommen möchte: Einfach nach der 3-2-1-Methode- 75 ml MARTINI Prosecco,- 50 ml MARTINI Bianco und- 25 ml Sodawasser mixen,Eis zugeben und mit frischer Minze, Zitronenrad und Erdbeerscheiben garnieren - und genießen.Hochauflösendes Bildmaterial findet Ihr hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/vYgBGGvhtYDB).Weitere Informationen finden Sie unter www.martini.com/de (https://urldefense.com/v3/__https:/www.martini.com/de/de/__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!Lim5wMjjOae-Arnfpqg7QKBcjZ230wKB3may-9z-EOOz4ibEEoKThgTaffOEC1aP1gIw9v5BAOyHutrZnuIMfbEA$)oder unter @martini auf allen Social Media-Plattformen.Über MARTINIAls eine der bekanntesten Marken der Welt ist MARTINI führend in der italienischen Weinherstellung und als Produzent von aromatisierten Weinen und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI Wermutprodukte ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 Botanicals, die von den besten Orten der Welt bezogen werden. Das MARTINI Portfolio umfasst: MARTINI FIERO, MARTINI VIBRANTE, MARTINI FLOREALE, MARTINI RISERVA SPECIALE RUBINO, MARTINI BIANCO, MARTINI ROSATO, MARTINI ROSSO, MARTINI EXTRA DRY, MARTINI ASTI, MARTINI PROSECCO UND neu im Sortiment MARTINI BELLINI UND MARTINI MIMOSA. CASA MARTINI, die Heimat der Marke MARTINI, befindet sich in Pessione di Chieri, in Turin, in den historischen Räumlichkeiten von MARTINI & Rossi und ist jetzt für private Veranstaltungen, Konferenzen und öffentliche Anlässe geöffnet.Die 1863 in Turin, Italien, gegründete Marke MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, und ist auch heute noch der Marktführer in dieser Kategorie. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.MARTINI VERANTWORTUNGSVOLL AB 18 JAHREN GENIESSEN.Über BacardiBacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100 % blauer Agaven-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka.Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern.Bacardi Limited gehört zur Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. 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