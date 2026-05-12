Im April haben Elektro-Pkw in Österreich eine wichtige Marke übersprungen: Sie machten im Vormonat mehr als ein Viertel aller Neuzulassungen aus. So hoch war ihr relativer Anteil in der Alpennation noch nie. Bis auf die Komma-Nachstelle genau lag der Elektro-Anteil bei 25,9 Prozent unter allen Pkw-Neuzulassungen. Statistik Austria hat für den April 7.122 neue Elektro-Pkw (BEV) in Österreich gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von 25,2 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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