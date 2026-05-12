Das Center of Automotive Management (CAM) hat für den Electromobility Report 2026 Markt- und Innovationstrends der globalen Autohersteller im Bereich Elektromobilität ausgewertet. Wie schon beim letzten Ranking im Januar hatten dabei Geely, der VW-Konzern und BYD die Nase vorn. Wirklich bemerkenswert ist aber, was sich beim Länderranking tut. Das Center of Automotive Management (CAM) aus Bergisch Gladbach trackt für seine Studien seit Jahren die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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