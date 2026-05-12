Eine kommentierende Analyse von Tal Lomnitzer, Portfolio Manager, Janus Henderson InvestorsDie überdurchschnittliche Performance von Aktien im Bereich erneuerbare Energien im Jahr 2025 spiegelte echte Verschiebungen bei den politischen Prioritäten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wider, die sich auch 2026 weiter fortsetzen. Aktuelle und seit Langem bestehende geopolitische Spannungen verstärken eine Realität, mit der viele Länder nun unmittelbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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