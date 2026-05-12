Enttäuschung bei den Aktionären von Hims & Hers. Der amerikanische Betreiber einer Telehealth-Plattform hat mit den Zahlen zum ersten Quartal am Montag nach US-Börsenschluss für Ernüchterung gesorgt. Die Aktie verliert nach der Bilanzvorlage prozentual zweistellig an Wert. Vor allem die Margenentwicklung drückt auf die Stimmung.Alles in allem muss Hims & Hers auf einen schwachen Jahresstart zurückblicken. Der Umsatz stieg im Q1 um vier Prozent auf gut 608 Millionen Dollar, Analysten rechneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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