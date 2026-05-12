Im Rahmen einer Studie konnte erstmals dokumentiert werden, wie KI-Modelle sich selbst kopieren und auf andere PCs übertragen. Was bedeutet das für die Zukunft? Ein Sicherheitsexperte schätzt das Risiko ein. Nachdem der KI-Hype seinen Höhepunkt erreicht hat, stehen aktuell vor allem die Risiken der Technologie im Fokus. So zeigte eine Studie von Anthropic im vergangenen Jahr, dass KI-Modelle zur Erpressung greifen können, um ihre Abschaltung zu verhindern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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