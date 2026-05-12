© Foto: AdobeStockDer Kupferpreis bricht zur Stunde gewaltig aus. Und das mit Ansage! Das Industriemetall präsentiert sich in der aktuellen Phase deutlich stärker als Gold. Dennoch drohen Anleger die Kupfer-Rallye zu verpassen.Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Gewaltiger Ausbruch zeichnete sich ab Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle zeichnete sich das Ausbruchsszenario ab. Der Kupferpreis (COMEX) setzte zum damaligen Zeitpunkt den zentralen Widerstandsbereich um 6,2 US-Dollar unter Druck. Ein starkes Kaufsignal lag in der Luft. Nun ist es da und es begann, sofort seine Wirkung zu entfalten. Im Vergleich zu Gold hat Kupfer die Nase vorn. Dabei zeichnet sich auch bei Gold …Den vollständigen Artikel lesen
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