Digitale Prozesse, schnelle Bearbeitung und transparente Kommunikation sind heute in der Tierversicherung selbstverständlich. Qualität und Zuverlässigkeit im Service rücken stärker in den Fokus. Welche Erwartungen haben Kunden? Und wie profitieren Vertriebspartner vom Serviceansatz auf Versicherer? Ein Artikel von Anja Meggers, Bereichsleiterin Operations bei den Uelzener VersicherungenWer den Tierversicherungsmarkt in den vergangenen Jahren beobachtet hat, erkennt eine deutliche Entwicklung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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