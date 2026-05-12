Mainz (ots) -
Neuer Standort Neumagen in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs
Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Neumagen verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR RLP" Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 RLP, SWR Kultur, SWR3, SWR4 RLP (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.
Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen
Die Inbetriebnahme des Standortes Neumagen erfolgt am Dienstag, 12. Mai 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal zwischen Detzem, Klüsserath und Brauneberg entlang der B53 und der L48 im Frequenzblock (Kanal) 11A.
Digitale Qualität im Autoradio
DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.
Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR,
technischeberatung@SWR.de, Tel. 07221 929 23234, wenden.
Informationen und Fotos unter http://swr.li/dab-plus-ausbau-moseltal-neumagen (http://swr.li/dab-plus-ausbau-moseltal-neumagen)
Fotos auf www.ARD-foto.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=05%7C02%7CClaudia.Lemcke%40swr.de%7Cc2d9af43f7c243f21f0f08dcc02730cc%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638596521770143166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WYdG0OrttS7%2BLzi3RFVTdVEEqtxY1QnzLrzm8owD29g%3D&reserved=0)
Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter
Pressekontakt:
Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6273874
Neuer Standort Neumagen in Betrieb genommen / Deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs
Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Neumagen verbessert sich in der Region die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble "SWR RLP" Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 RLP, SWR Kultur, SWR3, SWR4 RLP (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.
Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen
Die Inbetriebnahme des Standortes Neumagen erfolgt am Dienstag, 12. Mai 2026. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung im Moseltal zwischen Detzem, Klüsserath und Brauneberg entlang der B53 und der L48 im Frequenzblock (Kanal) 11A.
Digitale Qualität im Autoradio
DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.
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