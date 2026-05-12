Kopenhagen (ots) -Die neue Bereitstellungsoption bietet die gesamte Omada Identity Cloud-Plattform innerhalb des kundeneigenen Tenants, mit Audit-konformen Eigentums- und Datengrenzen.Omada Identity ("Omada"), ein weltweit führender europäischer Anbieter von KI-gestützter Identity Security, hat Omada Identity Cloud Private vorgestellt. Die neue Bereitstellungsoption bietet regulierten Unternehmen und Regierungsorganisationen die gesamte Omada Identity Cloud-Plattform innerhalb ihres eigenen Microsoft Azure-Tenants und beseitigt damit den Kompromiss zwischen Cloud-nativer IGA und der Tenant-Eigentümerschaft, die ihre Prüfer, Aufsichtsbehörden und Risiko-Analysten erwarten.Kunden haben nun drei Möglichkeiten, Omada Identity Cloud zu nutzen: Multi-Tenant-SaaS, Omada Identity Cloud Private und Omada Identity On-Premises. Omada Identity Cloud Private stellt dieselbe Anwendung in der vom Kunden ausgewählten Azure-Umgebung bereit, und zwar im gleichen Release-Rhythmus wie der SaaS-Dienst. Der Kunde oder Partner betreibt die Azure-Umgebung, während Omada für die Anwendungssoftware, Release-Pakete, Bereitstellungsanleitungen und den Produktsupport sorgt.Mit Omada Identity Cloud Private profitieren Unternehmen von:- SaaS-Geschwindigkeit ohne gemeinsame Nutzung- Eine für Prüfer erkennbare Mandantengrenze- Einfacher Betrieb nach eigenen VorgabenBenoit Grange, Chief Technology and Product Officer bei Omada Identity, erklärt: "Für regulierte Kunden, die unter DORA, NIS2 oder FINMA operieren, ist die Datenresidenz keine Präferenz, sondern eine Anforderung. Omada Identity Cloud Private bietet ihnen die volle Leistungsfähigkeit und das Innovationstempo unserer Cloud-Plattform, wobei die Identitätsdaten innerhalb ihres eigenen Azure-Mandanten und der gewählten Umgebung verbleiben. So erhalten sie vollständige Governance, ohne Kompromisse bei der Innovation."Weitere Informationen finden Sie unter: https://omadaidentity.com/ (https://omadaidentity.com/)Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KgJustin FordFabian HaidUrsula KafkaTel.: 089 74747058-0omada@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Omada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137122/6273872