München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)
Christoph Ahlhaus (Bundesverband mittelständische Wirtschaft)
Heiner Lauterbach (Schauspieler)
Anja Kohl (ARD)
Sophia Maier (Journalistin und Autorin)
René Pfister (Der Spiegel)
Reform des Sozialstaats und Lage der Wirtschaft
Darüber diskutieren: SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und ehemaliger CDU-Bürgermeister von Hamburg.
50 Jahre auf der Leinwand und der Blick auf die aktuelle Politik
Im Studio: Schauspieler Heiner Lauterbach.
Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, die Kriegsreporterin und Autorin Sophia Maier und der Paris-Korrespondent des Spiegel, René Pfister.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6273893
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)
Christoph Ahlhaus (Bundesverband mittelständische Wirtschaft)
Heiner Lauterbach (Schauspieler)
Anja Kohl (ARD)
Sophia Maier (Journalistin und Autorin)
René Pfister (Der Spiegel)
Reform des Sozialstaats und Lage der Wirtschaft
Darüber diskutieren: SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und ehemaliger CDU-Bürgermeister von Hamburg.
50 Jahre auf der Leinwand und der Blick auf die aktuelle Politik
Im Studio: Schauspieler Heiner Lauterbach.
Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, die Kriegsreporterin und Autorin Sophia Maier und der Paris-Korrespondent des Spiegel, René Pfister.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
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