Nürnberg (ots) -Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) hat das Unterrichtsprogramm Klasse2000 am 8. Mai 2026 in Lindau mit dem ersten Platz in der Kategorie "Stabil und etabliert" ausgezeichnet. Der renommierte IBK-Preis für Gesundheitsförderung und Prävention würdigt Projekte, die sich nachhaltig für die Gesundheit der Menschen in der Bodenseeregion einsetzen.Kinder, die früh lernen, gut für ihr körperliches und psychisches Wohlbefinden zu sorgen, profitieren ein Leben lang davon. Angesichts zunehmend knapper Mittel im Gesundheitsversorgung wird immer deutlicher, wie wichtig es ist, schon im Kindesalter die Fähigkeiten zu stärken, gesundheitsrelevante Informationen verstehen, einordnen und im Alltag anwenden zu können. Wer das früh lernt, kann später bewusste Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen. Dieser Ansatz des Unterrichtsprogramms Klasse2000 wurde ausgezeichnet.Die internationale Fachjury der IBK zeigte sich insbesondere von der langfristigen Wirkung und Umsetzung des Programms beeindruckt. In der Laudatio hieß es: "Mit nunmehr 35 Jahren Laufzeit ist Klasse2000 wahrhaft stabil und etabliert. Besonders beeindruckend fand die Jury die Intensität mit insgesamt 60 Einheiten in der Grundschulzeit. Hier wird Wissen vermittelt, werden Erkenntnisse selbst erlebbar gemacht, Kompetenzen aufgebaut und durch Wiederholung verankert."Klasse2000 begleitet Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse und stärkt Gesundheits- und Lebenskompetenzen. Altersgerecht werden die Themen im Schulalltag vermittelt: Ernährung, Bewegung, Entspannung, Konfliktlösung und Suchtvorbeugung. Die Inhalte setzen Lehrkräfte gemeinsam mit speziell geschulten Gesundheitsförderinnen und Gesundheitsförderern um. Wissenschaftliche Studien belegen positive Effekte des Programms im Grundschul- und sogar noch im Jugendalter, u.a. auf den geringeren Konsum von Alkohol, Nikotin und Cannabis.Klasse2000 startete 1991 am Klinikum Nürnberg und hat bundesweit inzwischen über 2,5 Millionen Kinder erreicht. Damit ist es das am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung in Grundschulen. Bundesweit machen im aktuellen Schuljahr 3.360 Schulen mit mehr als 21.500 Klassen und über 470.000 Kindern mit.Von 158 Bewerbungen für den IBK-Preis für Gesundheitsförderung & Prävention waren in diesem Jahr 25 Projekte nominiert. Der seit mehr als 20 Jahren vergebene Preis zeichnet innovative sowie nachhaltige Ansätze der Gesundheitsförderung und Prävention aus. In der IBK sind die Länder und Kantone Baden-Württemberg, Bayern, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg vertreten.Pressekontakt:Andrea DokterVerein Programm Klasse2000 e. V.Feldgasse 37, 90491 NürnbergTel.: 0911 8912117, andrea.dokter@klasse2000.dewww.klasse2000.deOriginal-Content von: Verein Programm Klasse 2000 e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50950/6273887