Forscher der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg haben eine neue KI-Methode entwickelt, die das Schnellladen von Elektrofahrzeugen an deren Batteriezustand anpasst. Die Studie zeigt, dass die Batterielebensdauer um fast 23 Prozent verlängert werden kann - und das ohne die Ladezeit zu verlängern. Auch wenn Studien zuletzt gezeigt haben, dass der Batterieverschleiß zumindest innerhalb der ersten 100.000 km Laufleistung heute meist geringer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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