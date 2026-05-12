DJ Delivery-Hero-CEO tritt bis Ende März zurück - Nachfolger gesucht

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero muss sich einen neuen CEO suchen. Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, hat sich der derzeitige CEO und Mitgründer des Unternehmens, Niklas Östberg, mit dem Aufsichtsrat verständigt, nach Abschluss eines Nachfolgeprozesses bis spätestens zum 31. März 2027 als CEO zurückzutreten.

Der Aufsichtsrat werde "in Kürze den Suchprozess für eine Nachfolge einleiten mit dem Ziel, den Prozess bis Ende 2026 abzuschließen", teilte der MDAX-Konzern mit.

Östberg werde bis zur Übergabe an einen neuen CEO seine Rolle weiter ausüben. Außerdem werde er bis dahin den aktuellen strategischen Überprüfungsprozess sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse "mit voller Unterstützung des Aufsichtsrats und des Vorstands leiten".

Delivery Heros Management sowie die Kursentwicklung der Aktie werden seit längerem vom zweitgrößten Aktionär Aspex Management mit Sitz in Hongkong kritisiert. Am Montag kündigte der größte Aktionär, Prosus, an, dass er 5 Prozent an Delivery Hero an Aspex Management verkauft habe, die nun rechnerisch etwa 14,2 Prozent halten dürften. Zuvor hatte Prosus 4,5 Prozent an Uber verkauft.

Prosus muss weitere Anteile an Delivery Hero verkaufen, um von der EU die Zustimmung für den Erwerb von Just Eat Takeaway.com zu erhalten, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber. Die Kartellbehörden der Europäischen Union genehmigten die Transaktion 2025 nur unter der Bedingung, dass Prosus den Großteil seiner Beteiligung innerhalb von 12 Monaten veräußere. Derzeit hält Prosus noch rund 16,8 Prozent an Delivery Hero.

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May 12, 2026 07:17 ET (11:17 GMT)

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