© Foto: SOPA Images - Sipa USAD-Wave verbucht einen Auftragsboom und einen deutlich höheren Vertragsbestand. Doch Umsatz und Verluste zeigen: Die Quantenwette bleibt hochspannend.D-Wave Quantum hat im ersten Quartal 2026 kräftig neue Aufträge gewonnen. Gleichzeitig brachen Umsatz und Bruttogewinn im Vergleich zum starken Vorjahresquartal ein. Das Unternehmen verweist dabei auf einen besonders großen Systemverkauf aus dem Jahr 2025. Der Umsatz sank um 81 Prozent auf 2,9 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal 2025 hatte D-Wave noch 15,0 Millionen US-Dollar erlöst. Davon entfielen 12,6 Millionen US-Dollar auf den ersten Verkauf eines Annealing-Quantencomputersystems. Deutlich stärker entwickelte sich das Neugeschäft. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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